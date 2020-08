Il Covid torna dopo un giorno di tregua

Due nuovi casi nel Grossetano. In Toscana i nuovi positivi sono 61 con una età media di 32 anni. Interessate tutte le province

GROSSETO — In provincia di Grosseto la tregua dal Coronavirus è durata appena 24 ore. Sono 61 i nuovi casi registrati in Toscana e tra questi, due sono nel grossetano. I dati sono contenuti nel report della Regione, che fornisce un quadro dettagliato sull'andamento dell'epidemia.

Da inizio epidemia ad oggi in provincia di Grosseto sarebbero state contagiate 420 persone.

I 61 i nuovi casi toscani interessano tutte le province. Di questi, 17 sono da ricondurre ad un cluster nella provincia di Massa Carrara rilevato in in un casa famiglia, 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero al termine dell'anno scolastico, più 2 contatti, così come due casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto anch’essi rientrati da un periodo di vacanza all’estero. Infine i casi rilevati nella provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti. L’età media dei 61 casi odierni è di 32 anni circa, e per quanto riguarda gli stati clinici il 77 per cento è risultato asintomatico, il 19 per cento è pauci- sintomatico il 4 per cento con stato lieve. Le persone sono tutte in buone condizioni di salute e già in quarantena.

Da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 10.644 persone in Toscana. Per il quinto giorno consecutivo non risultano decessi collegabili al Covid.