Il Coronavirus non frena, 35 nuovi casi

Oltre che per i nuovi positivi, l'isolamento è scattato anche per 25 contatti stretti. In Toscana 1526 nuovi casi e 11 decessi

GROSSETO — Il Coronavirus non frena la sua corsa. In base ai dati trasmessi dall'Asl sud est, dopo i 25 nuovi casi di ieri, nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Grosseto altre 35 persone sarebbero risultate positive al tampone. Il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria ha disposto inoltre l'isolamento di 25 persone, individuate durante il tracciamento dei contatti delle persone positive.

Ad oggi, nel territorio dell'As sud est, che comprende, oltre alla provincia di Siena, anche quelle di Arezzo e Grosseto, si contano 5.865 persone in isolamento perché contatti di casi noti o perché provenienti da altri Paesi.

L’identificazione dei casi e il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l'analisi di 3.621 tamponi.

Per quanto riguarda la Toscana, il report regionale comunica 1526 nuovi casi e 11 decessi tra ieri e oggi (4 in provincia di Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 in provincia di Pisa, 3 in quella di Livorno).