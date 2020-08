Nel grossetano altri 4 contagiati dal Covid

Li segnala la Asl Toscana Sud Est spiegando che in tre casi si tratta di rientri dall'estero. In Toscana contagiati 10.854 pazienti dall'inizio

GROSSETO — Altre 4 persone contagiate dal Covid-19 in provincia di Grosseto (ieri non erano stati registrati contagi in più). Le segnala la Asl Toscana Sud Est nel suo ultimo bollettino sull'andamento del contagio.

Due, spiega la Asl, sono persone rientrate dagli Stati Uniti: un uomo di 57 anni asintomatico e in isolamento a Orbetello che si è trasferito a Roma, Comune di sorveglianza. L'altra è una 24enne, anch'ssa rientrata a Roma e asintomatica. Un'altra donna, di 46 anni, è rientrata dalla Romania. Il Comune di sorveglianza in questo caso è Monte Argentario. Ora si trova in isolamento e anche lei è asintomatica.

All'elenco si aggiunge un uomo di 64 anni di origine senegalese, residente a Follonica che, spiega la Asl, si è presentato in pronto soccorso dove è risultato positivo al Covid.

Nella nota diramata dall'azienda sanitaria si legge che "Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Grosseto e Siena ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 0 contatti per i caso di Grosseto e 15 contatti per il caso di Siena che sono stati immediatamente posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati".

Secondo il bollettino diramato dalla Regione Toscana (che però segnala solo 3 casi in più in provincia di Grosseto) i contagiati totali in questa zona dall'inizio dell'epidemia sono 427 e i decessi, anche oggi fermi, sono 25 (Grosseto è la provincia in cui si è registrato fino a oggi il tasso grezzo di mortalità più basso in Toscana nell'ambito del monitoraggio dell'epidemia).

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, i casi complessivi da inizio emergenza sono saliti a 10.854 con i 21 in più di oggi. I deceduti salgono a 1.139 mentre i guariti restano stabili a 9.028.