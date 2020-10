Nel Grossetano altri 42 casi, sette piccolissimi

I più giovani tra i contagiati delle ultime 24 ore hanno tra 1 e 2 anni. In tutta la Asl Sud Est sono stati riscontrati altri 349 casi di positività

GROSSETO — Altri 42 casi di Covid-19 in provincia di Siena. Li certifica la Asl Toscana Sud Est fotografando la situazione alle 14 di una giornata che, secondo il bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia, fa registrare altri 1.823 casi di positività in Toscana.

E tra i casi di positività riscontrati oggi ci sono anche sette bambini di età compresa tra 1 anno (in tre casi) e 2 anni (in 4 casi) individuati a Follonica secondo quanto comunicato dall'azienda sanitaria.

Nello specifico, i nuovi casi sono stati individuati a Campagnatico (2), Follonica (15), Gavorrano (1), Grosseto (12), Massa Marittima (2), Argentario (1), Montieri (1), Orbetello (1), Pitigliano (1), Roccastrada (1), Scansano (1), Scarlino (4).

I contatti individuati per i casi grossetani sono stati 27. Al momento nella Asl Toscana sud est 7.602 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 3.163 a domicilio, 62 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l'albergo sanitario.