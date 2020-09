Altri 4 casi di Covid in provincia di Siena

I nuovi positivi segnalati dalla Asl sud est nel bollettino odierno e sono distribuiti i quattro comuni diversi. In Toscana 99 nuovi casi in 24 ore

SIENA — Dopo la frenata di ieri oggi nel senese si registrano 4 nuovi casi di coronavirus. A segnalarlo la Asl sud est nel report odierno. Si tratta di quattro uomini: uno di 23 anni di Colle Di Val D'Elsa, uno di 48 anni di Rapolano Terme rientrato dal Kosovo e risultato positivo al tampone. Poi un 33enne di Siena con sintomi, e un 47enne di Sinalunga rientrato dalla Sardegna.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento 12 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2008 tamponi.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 434 persone risultate positive al tampone – 2.749 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.