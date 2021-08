Palasport d'Arbia, debutto con 700 vaccinazioni

Da oggi tutte le prenotazioni al PalaGiannelli sono spostate nella nuova sede che ospiterà fino a 800 somministrazioni al giorno

SIENA — Battesimo questa mattina per il nuovo centro vaccinale di Arbia, che ha preso il posto del PalaGiannelli e già da oggi ospita tutte le prenotazioni che erano state effettuate per il palazzetto della Mens Sana.

Il centro ospiterà nella programmazione ordinaria fino a 800 vaccinazioni al giorno, che potranno salire fino a mille in caso di apertura in orario notturno.La struttura si trova in viale Toscana, accanto agli impianti sportivi, ha ampia disponibilità di posti per la sosta delle auto ed è facilmente raggiungibile dalla superstrada Siena-Bettolle.

“È partito tutto alla perfezione, siamo molto soddisfatti”, ha commentato Roberto Turillazzi, direttore di staff della direzione sanitaria dell’Asl Toscana sud est, presente all’apertura del centro vaccinale insieme a Marco Picciolini, direttore della Società della salute e della zona senese dell’Asl Toscana sud est, a Fabrizio Nucci, sindaco di Asciano, con tutta la giunta comunale.

Oggi in programma al palasport di Arbia 700 vaccinazioni, con inizio alle 8 per poi proseguire lungo tutta la giornata. “Tra pochi giorni l’Asl Toscana sud est raggiungerà un milione di somministrazioni tra prime e seconde dosi, sopra i 70 anni siamo abbondantemente sopra il 90% di copertura: siamo molto soddisfatti per questi risultati – ha spiegato Turillazzi – però c’è ancora molto da lavorare con i giovani, come abbiamo dimostrato aderendo con entusiasmo alla campagna della Regione Giovani sì vaccinano e utilizzando anche un nostro camper, e nelle fasce di età fino a 50 anni. Il virus continua a circolare, è bene continuare a inseguire l’obiettivo di vaccinare la maggior parte della popolazione per arrivare alla copertura sperata per fine settembre”.

Picciolini ha ricordato nell’occasione l’importanza del PalaGiannelli: “Il palazzetto della Mens Sana ha fatto la storia della vaccinazione diffusa a Siena, con circa 80mila dosi somministrate da febbraio fino a due giorni fa. Adesso – ha proseguito il direttore della zona senese dell’Asl Toscana sud est – ci siamo trasferiti in questo palasport molto funzionale e con gli spazi ben organizzati, che dal primo settembre sarà affiancato dal centro all’ex pronto soccorso del policlinico delle Scotte, grazie all’accordo tra la nostra Azienda e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese”.

“Abbiamo messo a disposizione questa struttura – ha detto Fabrizio Nucci, sindaco di Asciano – grazie all’impegno importate della vice sindaco Angelini e dell’assessore Pastorelli e al buon lavoro svolto insieme ad Asl e Società della salute. In questi mesi i cittadini di Asciano hanno potuto usufruire di centri vaccinali posti in altri territori, adesso abbiamo la possibilità di fare la nostra parte”.