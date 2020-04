Covid-19, altri due decessi in provincia di Siena

Salgono a 17 le persone positive al coronavirus decedute in provincia di Siena. In Toscana calano i ricoveri e aumentano le guarigioni

SIENA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Siena sono decedute due persone positive al covid-19. E’ quanto emerge dal report giornaliero della Regione sulla diffusione del coronavirus in Toscana.

Questi due decessi fanno salire a 17 quelli registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel territorio senese.

Per quanto riguarda le nuove positività, tra ieri e oggi l'Ausl Toscana sud est ha registrato in tutta la provincia un solo caso in più, a Siena. Il totale provinciale delle persone fino ad oggi risultate positive al covid-19 è di 383.

A livello regionale si sono registrati 139 nuovi tamponi positivi, che portano complessivamente a 7.666 i casi di coronavirus riscontrati fino ad oggi nella nostra regione. Calano i ricoveri e aumentano le guarigioni, che raggiungono quota 693 (56 in più rispetto a ieri).