Covid, 33 casi in provincia e la metà a Siena

Sono i giovanissimi i più contagiati. In leggero aumento i ricoverati in "Rianimazione". Eseguiti quasi 600 tamponi

SIENA — Ancora 33 positivi in provincia di Siena. Il Coronavirus "accerchia" il capoluogo dove sono stati accertati ben 16 nuovi contagiati.

E' la fascia d'età che va da 0 a 18 anni la più colpita dal virus.

Il numero dei tamponi torna ad essere adeguato. Sono 528 i senese controllati dalla Asl nelle ultime 24 ore.

Pochi i guariti di giornata. Sono appena 12 le persone uscite definitivamente dalla malattia in tutta la provincia.

In leggero aumento i ricoverati negli ospedali Covid. Al San Donato di Arezzo ci sono 72 pazienti mentre al Misericordia di Grosseto i degenti sono 33.

Attualmente i senesi ancora positivi sono 573, in aumento di 18 unità rispetto a ieri. Scendono i quarantenati che oggi si attestano a quota 1.531.

Nell'intera Area Vasta ci sono altri 74 casi. Oltre ai 33 di Siena, 36 sono i positivi nell'aretino e 5 nel grossetano.

Curva del contagio in calo in Toscana. Clicca qui per i dati regionali.

Ecco il dettaglio dei nuovi contagiati in provincia di Siena.