Covid, boom di casi in tutta la provincia di Siena

Sono 58 i nuovi positivi. Tanti i contagiati a Sarteano e nel capoluogo. Sono gli anziani i più colpiti dal virus. Oltre mille tamponi eseguiti

SIENA — Il Covid torna prepotente in tutta l'Area Vasta e non risparmia neppure la provincia di Siena. Sono 58 i nuovi positivi, 24 in più di ieri.

Numeri alti che fanno capire come il virus sia ancora molto presente sull'intero territorio.

E' Sarteano il comune con il maggior numero di positivi, ben 19. Nel capoluogo i nuovi contagiati sono 12, mentre anche oggi a Poggibonsi spetta il poco gradito primato della Valdelsa.

Cresce l'età media dei nuovi malati. Sono gli over 80 i più afflitti dal virus.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito un numero molto alto di tamponi. Sono 1.059 i senesi controllati e di questi solo in 12 sono stati definitivamente dichiarati guariti.

Rispetto al giorno precedente, aumentano i ricoverati negli ospedali Covid. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 82 pazienti mentre al "Misericordia" di Grosseto i degenti toccano quota 34.

Attualmente ci sono 637 senesi contagiati (ieri erano 593) mentre 1.442 si trovano costretti alla quarantena.

In tutta l'Area Vasta sono 145 i nuovo positivi. Oltre agli 84 residenti in provincia di Arezzo, ci sono anche 58 senesi e 3 grossetani.

Tanti i morti odierni nel resto della Toscana. Clicca qui per i dati regionali sul contagio.

Ecco tutti i Comuni del Senese dove sono stati riscontrati i nuovi positivi.