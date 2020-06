Covid, epidemia ferma in provincia di Siena

I nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono dodici ma non toccano il territorio senese

SIENA — Sono 12 i nuovi casi di coronavirus emersi in Toscana nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi non toccano la provincia di Siena che, come segnala l'Usl sud est, oggi non conta nuovi casi di positività oltre ai 436 registrati da inizio epidemia.

Nel territorio dell'Usl sud est, che comprende le province di Grosseto, Siena e Arezzo, i casi attualmente positivi sono 39, di cui 20 in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in Rsa e 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1359. Nello stesso territorio, tra le 14 di ieri e le 14 di oggi sono stati effettuati 690 tamponi.

Nel resto della Toscana, come riporta il bollettino della Regione, tra ieri e oggi sono emersi 12 nuovi casi che fanno salire a 10.238 i contagi da inizio epidemia. Le persone attualmente positive sono invece 318.

Nelle ultime 24 ore non si sarebbero verificati decessi collegabili al virus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state 1103.