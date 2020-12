Covid in discesa in città e in provincia

A Siena solo 6 nuovi malati in più che salgono a 13 nel resto del territorio. A Colle Val d'Elsa il virus colpisce 4 persone

SIENA — Il contagio va a rilento. Oggi si registra un netto calo di nuovi malati rispetto alla giornata precedente.

Basti pensare che il numero complessivo odierno a livello provinciale si ferma a 13 casi in più, quattro in meno di ieri. Probabilmente la brusca frenata ha a che fare con un numero più basso di tamponi processati nel fine settimana: il totale ammonta a 258 per la provincia di Siena.

Tuttavia l'andamento consolidato da diversi giorni è orientato a una considerevole diminuzioni dei positivi.

A Siena oggi il virus ha colpito 6 persone (una in meno di ieri) e conferma il trend al ribasso. Solo pochi giorni fa la città del Palio aveva toccato zero contagi.

Le guarigioni superano di gran lunga i nuovi malati e oggi sono 56 le persone ufficialmente uscite dal tunnel del virus.

Il comune dove si riscontra il maggior numero di casi è Colle Val d'Elsa con 4 nuovi contagi: il mese scorso la cittadina senese era stata duramente colpita dal virus. Per il resto, solo un positivo a Buonconvento, Poggibonsi, San Gimignano.

Consistente il calo anche nel resto della Toscana. Clicca qui per l'andamento regionale del contagio.

Ecco in dettaglio la situazione