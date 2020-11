Il Covid fa il gambero, più guariti che malati

Nella città del Palio ci sono solo 2 positivi mentre a livello provinciale i casi scendono a 12. Colle Val d'Elsa segna tre contagiati in più

SIENA — Il Covid assume il passo del gambero e regala numeri "bellissimi" da annotare nel bollettino quotidiano della pandemia alle nostre latitudini. A Siena oggi ci sono solo due nuovi casi (uno in meno di ieri).

A livello provinciale il numero delle persone colpite continua scendere e dai 17 casi di ieri passa ai 12 di oggi. La curva del contagio - a giudicare dall'andamento del report quotidiano - nelle ultime due settimane ha fatto registrare un costante rallentamento.

Il maggior numero di casi si registra a Colle Val d'Elsa ma è un dato decisamente inferiore a quelli dell'ultimo mese che hanno collocato la cittadina senese tra i centri più colpiti dal virus: oggi solo 3 positivi in più.

Segue Montepulciano con due nuovi malati mentre Chianciano Terme (che solo l'altroieri contava 24 contagi in un solo giorno), Monteriggioni, Radda in Chianti, San Gimignano e Sinalunga si fermano a un nuovo caso.

Calano i positivi ed i ricoverati in Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul contagio.

La buona notizia: oggi in provincia di Siena le persone guarite sono 71, numero di gran lunga superiore ai nuovi malati.