Nessun nuovo caso di Covid in provincia di Siena

Quaranta i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, nessuno nel senese. Non ci sono nemmeno vittime in tutta la Toscana

SIENA — Dopo i quattro casi registrati ieri oggi nessun nuovo tampone positivo in provincia di Siena. Secondo il bollettino trasmesso dalla Regione e dall'Asl sud est non ci sono nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore dall'Asl sud est.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, da inizio epidemia ad oggi, in provincia di Siena il Coronavirus avrebbe contagiato 457 persone, mentre in Toscana i casi totali registrati da febbraio a oggi salgono a 10.925. Oggi in Toscana si sono registrati 40 nuovi casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore tra Siena, Arezzo e Grosseto sono in totale 999.