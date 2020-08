Quinto giorno di tregua in provincia di Siena

Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono stati rilevati undici nuovi casi di positività al Coronavirus, ma il territorio senese resiste al contagio

SIENA — Il report della Regione sull'andamento dell'epidemia Covid, relativo alle ultime 24 ore, segnala 11 nuovi casi in Toscana, suddivisi tra le province di Firenze, Lucca, Pisa e Grosseto.

Dal 1 agosto non si registrano invece nuovi contagi in provincia di Siena dove,da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 431 persone.

Da inizio emergenza il Coronavirus ha contagiato 10.530 persone in Toscana. Di queste 8.978 sono guarite, mentre quelle attualmente positive sono 415.

Il report della Regione non segnala nuovi decessi in Toscana.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (1 in più rispetto a ieri), mentre 397 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.