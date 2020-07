Nessun nuovo contagio, il Senese resiste al Covid

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

La Asl Toscana Sud Est non segnala nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. La tregua regge. In tutta la Toscana sono stati 8 i nuovi casi segnalati

SIENA — Ancora tutto fermo in provincia di Siena dove i contagi da Covid-19 restano fermi a 429. La Asl Sud Est, in linea con il bollettino diramato dalla Regione Toscana, non segnala infatti nuovi casi di contagio nel territorio senese.

In tutta la Toscana sono 8 i nuovi casi di contagio, secondo i dati diffusi dalla Regione. Sul totale, 6 di questi sono riconducibili a persone che sono rientrate dall'estero. Nello specifico, i nuovi positivi sono stati trovati nelle province di Firenze (2 in più), a Prato (1 in più), a Lucca (3 in più) e ad Arezzo (2 in più).

Nessun decesso in tutta la Toscana dove il totale delle persone che non ce l'hanno fatta da inizio epidemia sale a 1.131.