Altri 28 casi di positività al Covid nel Senese

I nuovi casi rilevati dalla Asl Toscana Sud Est in 13 comuni della provincia. Non ci sono decessi. In Toscana rilevati altri 986 contagiati dal coronavirus

SIENA — Sono in diminuzione i casi di contagio da Covid-19 in provincia di Siena, passati dai 34 di ieri ai 28 rilevati oggi dalla Asl Toscana Sud Est.

I nuovi casi sono stati individuati, secondo il bollettino diramato nel pomeriggio dall'azienda sanitaria, in tredici comuni: Castellina in Chianti (1), Asciano (3), Castiglione d'Orcia (1), Piancastagnaio (1), Poggibonsi (5), Radda in Chianti (1), Radicofani (2), Rapolano Terme (1), Siena (6), Sinalunga (3), Sovicille (1), Torrita di Siena (1), Monteriggioni (2).

Per quanto riguarda la provincia di Siena, il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha siegato di aver individuato 52 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. In tutta la Asl Sud Est ci sono 4.847 persone in isolamento domiciliare.

A livello regionale, in 24 ore i nuovi casi sono stati 986: la Toscana è terza, in termini di incremento di casi, dopo Lombardia (1.678) e Campania (1.583). I decessi sono stati 12.