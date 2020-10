Covid, altri 41 casi nel Senese, due hanno 4 anni

«Due» il primo concerto live per un solo spettatore alla volta

Nuova impennata di contagi in provincia di Siena. Nove hanno tra gli 11 e i 14 anni. In tutta la Asl Sud Est 1.925 positivi

SIENA — Sono tornati a crescere i casi di Covid-19 in provincia di Siena: oggi la Asl Toscana Sud Est ne ha riscontrati altri 41 a fronte dei 28 di ieri. E ancora una volta sono molti i giovanissimi tra i nuovi infettati: in nove, a Siena, hanno tra gli 11 e i 14 anni e altri due sono bambini di 4 anni a Monteriggioni e a Montalcino.

Nello specifico, sono stati individuati nuovi casi ad Asciano (+5), a Castelnuovo Berardenga (+1), a Cetona (+1), a Colle Val d'Elsa (+3), a Montalcino (+2), a Montepulciano (+2), a Monteriggioni (+3), a Monteroni d'Arbia (+1), a Murlo (+1), a Radda in Chianti (+1), a Radicofani (+1), a San Quirico d'Orcia (+1), a Siena (+17) e a Torrita di Siena (+2).

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha individuato 118 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4971 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

In Toscana oggi sono stati individuati 812 nuovi casi. Due i decessi, uno a Livorno e uno a Firenze.