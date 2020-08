Cinque nuovi casi importati nel Senese

I nuovi casi in provincia di Siena si riferirebbero a persone tra i 19 e i 55 anni rientrate dall'estero (Kosovo e Corfù) e dalla Sardegna

SIENA — In provincia di Siena, tra ieri e oggi, sono stati rilevati cinque nuovi casi di Coronavirus. Lo rendono noto i bollettini trasmessi da Regione e Asl sud est relativi alle ultime 24 ore.

Stando ai dati trasmessi dall'azienda sanitaria, i nuovi casi in provincia di Siena si riferirebbero a cinque persone tra i 19 e i 55 anni. Quattro sono rientrate dall'estero (Kosovo e Corfù) e una dalla Sardegna.

"Il dipartimento di prevenzione - scrive l'Asl sud est- in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Siena e Arezzo, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato 33 contatti per i casi di Siena, 2 contatti per il caso di Arezzo. Tutti i contatti sono stati immediatamente già posti in isolamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a tampone di cui siamo in attesa dei risultati".

Allargando lo sguardo all'intera Toscana, il report regionale evidenzia 26 nuovi positivi al Coronavirus, con una età media di 27 anni. 14 dei nuovi casi sarebbero relativi a rientri dall'estero. Altri due sarebbero invece collegati al cluster della discoteca Seven Apples e uno a quello individuato in Mugello.

Negli ultimi 10 giorni in Toscana non sono stati registrati decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.137 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in Toscana sono 604.