Contagi fermi a zero nel Senese

Undici nuovi contagi in Toscana e un decesso nel Grossetano, ma la provincia di Siena trascorre un altro giorno di tregua

SIENA — Sono i 11 nuovi casi di Coronavirus in Toscana ma nessuno nella provincia di Siena, dove la tregua dura da quattro giorni e il totale delle persone che hanno contratto il Covid resta fermo a 431.

Con i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore, segnalati nel bollettino della Regione e suddivisi tra le province di Firenze, Prato, Lucca, Livono e Grosseto, sale il numero dei toscani che hanno contratto il virus: 10.519 da inizio epidemia. Ad oggi, si legge nel report, 8.977 sono guarite (tre in più ripetto a ieri), mentre quelle attualmente positive sono 405.

Il report della Regione segnala anche il decesso di un uomo di 89 anni in provincia di Grosseto. Nessun altro decesso nel resto della Toscana, dove le vittime del virus, da inizio epidemia, sarebbero 1137.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 18 (1 in più rispetto a ieri), mentre 387 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi.