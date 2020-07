Contagio fermo, la tregua dura da 11 giorni

Conte al concerto della polizia per le vittime Covid: «Sono un essere umano anch'io, mesi difficili anche per me»

La provincia di Siena continua a resistere al Coronavirus: non ci sono nuovi casi. Due guariti in più rispetto a ieri

SIENA — Il report dell'Asl sud est non segnala nuovi casi di Coronavirus in provincia di Siena dove, nelle ultime 24 ore si sono registrate due guarigioni. Da inizio epidemia, i casi registrati sono stati 429. I guariti sono 397.

A fornire invece un quadro generale sulla situazione in Toscana è il report della regione: c'è un solo nuovo contagio in provincia di Firenze, unico caso emerso tra ieri e oggi in Toscana, e nessun decesso sul territorio regionale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi sono stati 10.322 i toscani contagiati dal coronavirus. Di questi, 8869 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 331.

1.122 quelli che non ce l'hanno fatta.