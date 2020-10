Coronavirus, 31 nuovi casi in ventiquattro ore

Tra i nuovi positivi ci sono anche sette minorenni, che hanno tra i 7 e il 17 anni, e due giovani di 18 anni. In Toscana i nuovi casi sono 575

SIENA — Sono 31 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Siena. Tra i nuovi positivi ci sono anche sette minorenni, che hanno tra i 7 e il 17 anni, e due giovani di 18 anni. Lo rende noto l'Asl sud est.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: Siena 6, Castelnuovo Berardenga 2, Colle Val d'Elsa 7, Monteriggioni 1, Poggibonsi 5, Rapolano Terme 2, San Gimignano 1, Sarteano 3, Sinalunga 1, Torrita di Siena 3.

Inoltre, L'Asl informa che altre tre persone sono risultate debolmente positive ad un primo tampone e sono in attesa del secondo tampone per un’eventuale conferma.

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 35 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive.

Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 4.240 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 1.365 a domicilio, 8 presso le strutture di cure intermedie e 18 presso l'albergo sanitario.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2722 tamponi.

In Toscana i nuovi casi sono 575.

I dati, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, fanno salire a 19681 i casi di positività registrati sul territorio toscano dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il report della Regione segnala due decessi, avvenuti in provincia di Pisa.

Per quanto riguarda la situazione attuale, in Toscana si contano 11.071 guariti e 7.427 positivi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a ieri. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. I ricoverati sono 275 (13 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più).