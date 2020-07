Coronavirus, 395 guariti nel Senese

Maltempo in Lombardia: bomba d'acqua a Brescia, venti oltre i 130 km/h

Nesun nuovo caso nel territorio provinciale. Da inizio epidemia i contagi sono stati 429, ma ad oggi i casi in carico sono 8

SIENA — La provincia di Siena conferma il trend positivo. Relativamente al territorio senese, la Asl sud es non segnala infatti nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore.

Da inizio epidemia i casi registrati in provincia sono stati 429 ma l'azienda sanitaria rende noto che, ad oggi, i casi in carico sono 8. I guariti sono 395.

Allargando lo sguardo all'intera Toscana, il report rileva cinque nuovi casi di coronavirus (tre casi in provincia di Firenze, un caso nell'Aretino e un altro nel Pratese) a fronte di 2.470 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore.

Questi nuovi positivi portano a 10.321 il totale dei casi di Coronavirus riscontrati inToscana da inizio emergenza sanitaria: di questi 8869 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 330.

In Toscana, tra ieri e oggi si è registrato purtroppo un altro decesso, avvenuto in provincia di Pisa. Il numero delle morti riconducibili al covid-19 nella nostra Regione sale così a 1.122. Di queste, 33 sono avvenute in provincia di Siena.