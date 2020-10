Coronavirus, altri 72 positivi nel Senese

I dati trasmessi dall'Asl sud est parlano anche di 54 contatti stretti, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare

SIENA — Nelle ultime ventiquattro ore altre 72 persone sono risultate positive al Coronavirus in provincia di Siena. I dati trasmessi dall'Asl sud est parlano inoltre di 54 contatti stretti, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare.

Ad oggi, nel territorio dell'As sud est, che comprende, oltre alla provincia di Siena, anche quelle di Arezzo e Grosseto, si contano 5.865 persone in isolamento perché contatti di casi noti o perché provenienti da altri Paesi.

L’identificazione dei casi e il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l'analisi di 3.621 tamponi.

Per quanto riguarda la Toscana, il report regionale comunica 1526 nuovi casi e 11 decessi tra ieri e oggi (4 in provincia di Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 in provincia di Pisa, 3 in quella di Livorno).