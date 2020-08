Coronavirus, due giovanissimi tra i nuovi positivi

Contagiati dal virus due ragazzi di 13 e 16 anni in provincia di Siena. In Toscana si registrano 161 nuovi casi e un decesso

SIENA — Sono 161 (ieri erano 34) i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Toscana. Per quanto riguarda la provincia di Siena, i report di Regione e Asl segnalano 8 nuovi casi, tutti già in isolamento domiciliare perché contatti di casi già noti o perché rientrati dall'estero. Tra gli otto nuovi casi ci sarebbero anche due ragazzi di 13 e 16 anni. Gli altri hanno un'età che va dai 23 ai 44 anni.

Secondo i dati diffusi dalla Regione nel bollettino, da inizio epiemia a oggi la Toscana avrebbe registrato complessivamente 11.414 casi di Coronavirus, 486 in provincia di Siena. ll report segnala anche un decesso in provincia di Lucca, che fa salire a 1140 le morti attribuibili al Covid sul territorio toscano.

I161 nuovi casi hanno una età media è di 36 anni. Il 25 per cento di loro ha meno di 26 anni e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 75 per cento è risultato asintomatico, mentre il 19 per cento paucisintomatico.

81 sono i casi collegabili a rientri dall'estero. Di questi, 69 hanno viaggiato per motivi di vacanza (25 Spagna, 25 Grecia, 16 Croazia, 3 Malta). 21 sono invece i casi collegabili a rientri da altre regioni italiane (18 Sardegna, 3 altro). Un caso si riferisce a un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.084 tamponi.

Le persone attualmente positive in Toscana sono 1.191. Quelle guarite 9.083 (8 in più rispetto a ieri).