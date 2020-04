Coronavirus, nel senese 192 guariti

Le persone attualmente positive in provincia di Siena sono 198. Tra ieri e oggi registrati due nuovi contagi e un decesso

SIENA —

Il coronavirus fa un'altra vitima in provincia di Siena. Lo rende noto l'Ausl Toscana sud est nel bollettino relativo all'emergenza covid-19.

Tra ieri e oggi, come detto, nel senese si è verificato un decesso e sono stati registrati due nuovi contagiati e 23 nuove guarigioni. Le vittime da inizio epidemia sono 26, i guariti 192.

Le persone risultate positive al virus in provincia di Siena da inizio epidemia sono 416, quelle attualmente positive 198: 136 in isolamento domiciliare, 36 ricoverati in ospedale e 26 in Rsa o altra struttura socio-sanitaria.

In Toscana sono 8.877 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri.

A livello regionale, spiccano i dati su ricoveri e guarigioni, i primi in calo e le seconde in aumento. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 897, 62 in meno di ieri. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.002 (116 in più rispetto a ieri).