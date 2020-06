Covid-19, il senese continua a resistere

Ancora 24 ore senza nuovi contagi in provincia di Siena dove la Asl Toscana Sud Est, rispetto a ieri, segnala una nuova guarigione

SIENA — Restano 436 i contagi registrati dall'inizio dell'epidemia di Covid in provincia di Siena e 33 i decessi. Rispetto a ieri, infatti, non ci sono stati ulteriori casi di contagio né deceduti riconducibili al coronavirus: lo spiega in una nota la Asl Toscana Sud Est.

In tutto il territorio di competenza della Asl (province di Siena, Grosseto e Arezzo) sono allo stato attuale 38 i casi positivi in carico al servizio sanitario: 20 sono in isolamento domiciliare, 8 in ospedale e 5 in RSA, mentre 5 sono extra Asl.

I guariti sono 1.362 e tra questi c'è anche un caso segnalato nelle ultime 24 ore dalla Asl a Torrita di Siena.

Da ieri sono stati eseguiti 674 tamponi.