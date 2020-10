Covid, 11 nuovi casi nel senese, un'altra bambina

Anche nelle ultime 24 ore tra i più giovani contagiati ci sono una bambina di 6 anni, una ragazza di 16 anni e uno di 18. Nessun nuovo decesso

SIENA — Sono 11 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel senese nelle ultime 24 ore e segnalati dalla Asl Toscana Sud Est. E anche oggi l'azienda sanitaria segnala il caso di una bambina di 6 anni risultata positiva a Poggibonsi. Nello stesso comune trovati positivi anche una sedicenne e un diciottenne.

I nuovi contagiati sono stati individuati a Siena (1), Chianciano Terme (3), Chiusdino (1), Colle Val d'Elsa (1), Monteriggioni (1), Poggibonsi (3), Radicondoli (1).

Al momento il Dipartimento di Prevenzione, in tutta la Asl Toscana Sud Est (province di Siena, Grosseto e Arezzo), ha individuato 13 contatti per i casi di Siena. Al momento nella Asl 1.962 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 652.

In Toscana oggi i nuovi casi di positività sono stati 185. Due i decessi: a Pistoia e a Firenze.