Covid, 16 nuovi casi e 39 contatti in isolamento

Covid, Speranza: "Peggioramento oggettivo, casi in crescita in tutta Italia"

Tra i positivi anche due ragazze di 16 anni e un ragazzo di 18. In Toscana 300 tamponi positivi in ventiquattro ore

SIENA — Nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Siena 16 persone sono risultate positive al Coronavirus.

I dati trasmessi dall'Asl sud est, aggiornati alle 14 di oggi, evidenziano alcuni giovanissimi tra i nuovi casi, due ragazze di 16 anni e un ragazzo di 18.

Il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, in considerazione dei casi emersi, ha disposto l'isolamento domiciliare per 39 contatti delle persone risultate positive.

Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto, si contano 2.717 persone in isolamento domiciliare. I positivi sono 789.

Dieci persone sono ricoverate all'ospedale Misericordia di Grosseto (9 in malattie infettive e una in terapia intensiva); 21 sono ricoverate all'ospedale di Arezzo (17 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva).

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.770 tamponi.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, nelle ultime 24 ore si sono registrati 300 nuovi casi di positività al Covid e si sono verificati due decessi attribuibili al virus: uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Massa Carrara.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 10.014.