Covid, 17 nuovi casi e 34 guarigioni

Meno positivi e più tamponi effettuati: è questa la sintesi confortante dell'ultima giornata. I senesi in carico alla Asl sono 800

SIENA — Sono 17 i nuovi positivi nella provincia di Siena (ieri erano 24), per i quali sono stati effettuati 917 tamponi (ieri 480). Le persone positive in carico alla Asl sono 800. Oggi si registrano 34 guarigioni.

La fascia d'età più colpita è quella che va da 0 a 18 anni con 8 segnalazioni.

Scendono i ricoveri negli ospedali dell'Area Vasta. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 68 pazienti (5 in meno di ieri) e di questi 14 si trovano in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 31 (ieri erano 34) compresi i 10 in "Terapia Intensiva".

Migliora la situazione a "Le Scotte" dove ci sono 72 ricoverati (3 in meno del giorno precedente) e di questi 15si trovano in condizioni più gravi.

Sempre più giovani contagiati in Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi suddivisi per Comune nella provincia di Siena.

Comune Nuovi Casi Asciano 1 Colle di Val d’Elsa 6 Monteriggioni 1 Monteroni d’Arbia 1 Poggibonsi 2 Siena 3 Sinalunga 2 Sovicille 1

La fascia di età più colpita tra i nuovi casi è quella dei minorenni.

A livello di Sud Est (quindi province di Siena, Arezzo e Grosseto), i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 50.

Per una panoramica sui dati regionali relativi alla diffusione del virus, clicca qui