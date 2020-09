Covid, otto nuovi positivi, c'è anche un neonato

Nelle ultime 24 ore sono risultati contagiati dal Covid 8 persone nel Senese. In Toscana 92 nuovi casi

SIENA — La Asl Toscana sud est ha evidenziato 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia di Siena che fanno parte dei 92 nuovi positivi registrati in tutta la Toscana.

Nel Senese è risultato positivo anche un neonato rientrato dalla Romania con la famiglia. Sempre dello stesso cluster una donna e un uomo.

Gli altri casi riguardano una donna di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, un uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico tutti e due di Siena.

A Sarteano un uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna, asintomatico, una donna di 46 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Sardegna, asintomatica.

Altro caso una donna di Rapolano Terme di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica