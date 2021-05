Covid, 37 nuovi casi e 45 guariti nel senese

Effettuato un numero minore di tamponi rispetto al giorno precedente. Il dato più alto a Sinalunga (9) e Colle (7)

SIENA — Sono 37 i nuovi positivi nella provincia di Siena (ieri erano 67), per i quali sono stati effettuati 648 tamponi (ieri erano 1.102). Oggi si registrano 45 guarigioni.

Il dato maggiore è stato registrato a Sinalunga (9) seguita da Colle Valdelsa (7). Nel capoluogo solo 4 contagiati in più.

La situazione dei ricoveri negli ospedali della Asl Toscana sud-est. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 102 pazienti (2 in più del giorno precedente) e di questi 82 si trovano nei reparti Covid e 20 in "Terapia Intensiva". Registrato un altro decesso. Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 38 (ieri erano 34) compresi i 10 in "Rianimazione". Stazionaria la situazione a "Le Scotte" dove ci sono 110 ricoverati e di questi 16 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 1.333 i positivi in provincia di Siena mentre salgono a quota 3.095 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 177 contagiati e di questi 113 sono residenti nell'Aretino, 37 nel Senese, 26 nel Grossetano e 1 extra Usl.

Tornano a crescere leggermente i ricoveri. Clicca qui per vedere il dato regionale di oggi

Nuovi casi per Comune della provincia di Siena