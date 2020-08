Covid, 6 nuovi casi nel senese, uno ha 11 anni

I nuovi casi di positività rilevati dalla Asl Sud Est tra Monteroni d'Arbia, Piancastagnaio e San Gimignano. Il bambino è un contatto di caso positivo

SIENA — Sono 6 i nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati in provincia di Siena nelle ultime 24 ore e tra questi c'è anche un paziente giovanissimo: un bambino di 11 anni. Segnalata anche una diciassettenne. Lo spiega la Asl Toscana Sud Est nell'ultimo aggiornamento.

Ecco il dettaglio dei nuovi casi di contagio così come comunicati dalla Asl:

Comune di sorveglianza Monteroni d'Arbia:

- bambino di 11 anni, in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico;

- donna di 50 anni, già in isolamento domiciliare asintomatica;

- donna di 52 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico;

- ragazza di 17 anni, già in isolamento domiciliare, asintomatico;

Comune di sorveglianza Piancastagnaio:

-uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico



Comune di sorveglianza San Gimignano

- donna di 56 anni anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica