Covid alla moviola: 5 casi in città

Maltempo in Sardegna, le immagini della devastazione a Bitti La diretta video

Deciso rallentamento anche in provincia con 26 nuovi malati. A Poggibonsi il virus colpisce 5 persone, zero contagi a Sinalunga

SIENA — I numeri di oggi fanno retrocedere il contagio: 26 casi in provincia, 5 a Siena. Rispetto alla giornata di ieri - 4 in città e 60 nel resto del territorio senese -, si evidenzia un deciso rallentamento della diffusione del virus. Le guarigioni superano di gran lunga il dato relativo alle persone che si ammalano e oggi arrivano a quota 61.

A preoccupare era stata l'improvvisa impennata di positivi a Chianciano Terme che proprio ieri ha vissuto la giornata peggiore di questa seconda ondata della pandemia con ben 24 persone colpite dal Covid.

Oggi la situazione è praticamente ribaltata con 3 nuovi casi. E' Poggibonsi a far registrare il maggior numero di positivi - 5 - tra i comuni nei quali si sono verificati nuovi malati.

Segue Colle Val d'Elsa con 3 contagi in più: qui si conferma un trend altalenante ma comunque orientato al rallentamento, dopo settimane nelle quale il Covid ha picchiato duro.

Montepulciano si ferma a un solo caso come pure Torrita di Siena. Oggi è scomparsa dai "radar" del Covid Sinalunga, una delle cittadine del Senese col maggior numeri di positivi fino a un paio di settimane fa.

Anche qui la curva sembra avere imboccato la fase discendente perchè complessivamente i positivi sono 54, ma il numero totale solo poco tempo fa è arrivato a superare quota 100.

La buona notizia: oggi in provincia di Siena sono guarite 61 persone. Nessun decesso

Diminuiscono i decessi in tutta la Toscana. Clicca qui per vedere l'andamento regionale del contagio.

Ecco in dettaglio la situazione