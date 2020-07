Covid, altre 24 ore di calma nel senese

Il dato emerge dal bollettino di Ausl sud est, che segnala anche una guarigione. A livello regionale ci sono tre decessi, dopo sei giorni di tregua

SIENA — In provincia di Siena non ci sono nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il dato rimane fermo a 429. La Asl Sud Est ha segnalato invece una nuova guarigione nel territorio senese. Nel territorio della sud est rispetto a ieri sono stati eseguiti 569 tamponi.

A livello regionale sono da segnalare altri tre nuovi positivi, due a Firenze e uno a Prato. Il totale dei positivi in regione, dall'inizio dell'epidemia, sale a 10.441.

Dopo sei giorni di calma in Toscana ci sono tre decessi, uno nella provincia di Firenze e due in quella di Livorno. Sono due uomini e una donna, età media 75,3 anni. I morti positivi al coronavirus in regione salgono a 1.134.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13 (stabili rispetto a ieri), nessuno in terapia intensiva (come ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri): 133 persone “clinicamente guarite” (meno 6 rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.811 (più 6 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.