Covid, boom di casi in città e tanti in provincia

Sono 48 i nuovi positivi su tutto il territorio e più della metà nel capoluogo. Tanti contagiati in Valdelsa. Aumentano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Sono 48 i casi di Coronavirus riscontrati in provincia di Siena, 10 in meno di ieri. Numeri alti che fanno capire come il virus sia ancora molto presente sull'intero territorio. Tanti casi nel capoluogo. Oggi nella città del Palio sono stati accertati altri 26 contagiati. Molti i positivi anche in Valdelsa (sono 20 compresa la parte fiorentina ndr) di cui ben 9 a Poggibonsi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 949 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 25 senesi.

Continua ad essere la fascia d'età degli over 80 la più contagiata.

Aumentano i ricoverati a "Le Scotte di Siena. Attualmente sono 53 i malati in cura (ieri erano 51), compresi 8 degenti di "Terapia Intensiva".

Situazione inversa negli altri due ospedali Covid. A "San Donato" Arezzo ci sono 82 pazienti (ieri erano 84 ndr) e di questi 17 si trovano in "Rianimazione". Anche al "Misericordia" di Grosseto il numero dei ricoverati scende e attualmente ci sono 34 pazienti ricoverati (2 in meno del giorno precedente ndr) di cui 7 in "Terapia intensiva".

Ci sono ancora 720 senesi contagiati e 1.520 in quarantena.

Nell'intera Area Vasta i positivi odierni sono 99 e di questi 45 residenti nell'Aretino, 46 nel Senese, 4 nel Grossetano e 2 extra Asl.

Sono 424 i contagiati odierni in tutta la Toscana. Clicca qui per i dettagli sull'andamento regionale del Coronavirus.

Ecco i nuovi casi in provincia di Siena.