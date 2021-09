Covid, impennata di casi nel Senese

Il virus è stato riscontrato in 16 Comuni. La metà dei nuovi contagiati in Valdelsa. A Colle il maggior numero di positivi di tutta la provincia

SIENA — Prosegue il trend degli ultimi giorni che vede salire il numero di positivi in provincia di Siena. Sono 54 i nuovi casi, 25 in più rispetto a ieri.

Anche oggi la Valdelsa è l'area più colpita dal virus con 27 casi e di questi ben 12 a Colle, 7 a Poggibonsi e altrettanti a Sovicille. Per quanto riguarda Siena città sono 7 i nuovi contagiati.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 646 tamponi ed in 37 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 29 contagi odierni, in 19 hanno un'età compresa tra 35 e 49 anni.

Migliora la situazione dei ricoveri a "Le Scotte" di Siena. Sono 19 le persone in degenza Covid e di queste 3 si trovano in "Terapia Intensiva", 11 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che oggi non c'è stato nessun ingresso ma una dimissione.

Negli altri principali ospedali dell'Area Vasta la situazione vede 11 pazienti al "San Donato" di Arezzo e 27 al "Misericordia" di Grosseto.

Attualmente ci sono 544 senesi ancora contagiati (ieri erano 526), mentre passano da 549 a 508 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 107 (ieri 85) e di questi 26 risiedono nell'Aretino, 54 nel Senese, 27 nel Grossetano.

In tutta la Toscana altri 6 decessi a causa del virus. Clicca qui per leggere il bollettino regionale sul Coronavirus.

Ecco il dettaglio dei nuovi casi in provincia di Siena.