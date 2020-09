Covid, contagio fermo nel Senese, zero casi

Rispetto a ieri nessun nuovo tampone positivo al Coronavirus in provincia di Siena. In Toscana altri 59 contagiati

SIENA — Rispetto a ieri non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus in provincia di Siena. Lo segnalano i report della Regione e dell'Asl sud est, che contengono i dati sull'andamento dell'epidemia relativi alle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi casi, nelle ultime 24 ore in Toscana ne sono stati individuati 59. Complessivamente, da febbraio ad oggi in Toscana sono risultate positive al Coronavirus 13.173 persone, 550 in provincia di Siena.

I nuovi positivi hanno una età media di 43 anni. il 70 per cento di loro è asintomatico, mentre il 18 per cento presenta lievi sintomi.

Un caso è ricollegabile a rientri dall'estero. Due casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione individuati grazie ai controlli attivati nei porti e nelle stazioni.

Nelle ultime ventiquattro ore il Coronavirus ha fatto una nuova vittima in Toscana. Si tratterebbe, secondo quanto riporta il bollettino regionale, di un uomo di 51 anni, deceduto in provincia di Prato.

Nella nostra regione le persone attualmente positive al virus sono 2.500.