Covid, altri 31 casi e 21 guariti nel Senese

A Colle Valdelsa il maggior numero di positivi. Il contagio dilaga tra i giovanissimi. Lieve incremento di ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Cala leggermente la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 31 i nuovi positivi, 7 in meno rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 646 persone (ieri 730) e di queste 21 sono state dichiarate definitivamente guarite.

Anche oggi sono i giovani la fascia d'età più colpita dal virus. Rispetto ai 31 casi, in 10 hanno meno di 18 anni, mentre 7 sono i 40enni.

Lieve incremento di ricoverati a "Le Scotte" di Siena. Sono 20 i pazienti e di questi 5 si trovano in "Terapia Intensiva", 9 nel setting di media intensità, 5 in degenza ordinaria e 1 in area pediatrica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che oggi ci sono stati 2 ingressi e 1 dimissione.

La situazione negli ospedali Covid dell'Area Vasta vede Al "San Donato" di Arezzo 12 pazienti, mentre al "Misericordia" di Grosseto ci sono 24 ricoverati a causa del virus.

Attualmente sono 582 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 587 a 575 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 73 (ieri 80) e di questi 23 risiedono nell'Aretino, 31 nel Senese, 18 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana continuano ad aumentare le vittime da Covid.

Per leggere il bollettino regionale cliccate qui

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Siena.