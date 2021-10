Covid, scende il contagio nel Senese

Il virus è stato individuato in 3 Comuni. Eseguiti oltre 650 tamponi. Riscontrate 19 nuove guarigioni. Stabile il numero dei ricoverati

SIENA — Continua a scendere il contagio da Coronavirus nel Senese. Sono 5 i positivi odierni, 7 in meno rispetto al giorno precedente. Erano settimane che in provincia non si registravano così pochi nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 658 persone (ieri 407) ed in 19 sono risultati definitivamente guariti.

Stabile il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 21 pazienti e di questi 3 si trovano in "Terapia Intensiva", 7 nel setting di media intensità, 11 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati due nuovi ingressi e altrettante dimissioni.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, al "San Donato" di Arezzo ci sono 10 pazienti (due in più del giorno precedente) e di questi 9 si trovano in degenza Covid e 1 in "Rianimazione". Al "Misericordia" di Grosseto i ricoverati sono 9 (ieri erano 10), nessun paziente è in "Terapia Intensiva".

Attualmente sono 442 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 1.157 a 1.212 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 22 (ieri 18) e di questi 10 risiedono nell'Aretino, 5 nel Senese, 7 nel Grossetano.

Ecco i nuovi casi in provincia di Siena: