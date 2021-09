Covid, ancora un balzo del contagio nel Senese

Il virus è stato riscontrato in 12 Comuni. In Valdelsa la situazione diventa preoccupante. calano i ricoveri a "Le Scotte"

SIENA — Torna a salire la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 47 i nuovi positivi, 14 in più rispetto a ieri.

E' la Valdelsa la zona più "contagiata" con altri 26 positivi e tra questi spiccano gli 11 casi a Poggibonsi ed i 9 di Colle.

Per quanto riguarda Siena città sono 9 i nuovi malati (ieri solo 3).

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 630 tamponi (ieri 436) ed in 23 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 47 contagi odierni, in 11 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni e altrettanti sono i 40enni.

Continuano a calare i ricoverati a "Le Scotte" di Siena. Sono 14 le persone in degenza Covid e di queste 4 si trovano in "Terapia Intensiva", 6 nel setting di media intensità, 4 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che oggi c'è stato un nuovo ingresso e tre dimissioni.

Negli altri principali ospedali dell'Area Vasta la situazione vede 14 pazienti al "San Donato" di Arezzo (ieri 11) e 25 al "Misericordia" di Grosseto (2 in meno del giorno precedente).

Attualmente ci sono 572 senesi ancora contagiati, mentre passano da 601 a 593 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 88 (ieri 76) e di questi 25 risiedono nell'Aretino, 47 nel Senese, 16 nel Grossetano.

In Toscana altri 3 morti per il Covid. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena.