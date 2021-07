Covid, altri 25 casi in Provincia di Siena

Il virus è stato riscontrato in 9 Comuni del territorio. Eseguiti poco più di 450 tamponi. Il 50% dei nuovi positivi ha meno di 34 anni.

SIENA — Continua a crescere il contagio in provincia di Siena. Oggi sono 25 i nuovi positivi al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri.

Il virus è stato riscontrato in 9 Comuni del territorio e più precisamente:

Comune Nuovi casi Asciano 1 Chianciano Terme 1 Colle Val d’Elsa 5 Gaiole in Chianti 1 Montalcino 1 Monteriggioni 1 Poggibonsi 9 Rapolano Terme 1 Siena 5

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 459 tamponi ed ha dichiarato guarite 6 persone.

Sono i giovani i più colpiti dal virus. Rispetto ai 25 casi odierni, infatti, 15 hanno un'età inferiore ai 34 anni.

Intanto oggi l'Azienda Sanitaria ha fornito i dati sulla vaccinazione. Attualmente sono 241.216 le dosi somministrate nel Senese e di queste 95.782 sono state utilizzate per il richiamo. Quindi un discreto numero di persone immunizzate. Però non basta. Il governatore Giani, proprio per arginare questo preoccupante aumento di contagi in tutta la Regione, ha confermato che a partire da domenica, in tutte le Asl, saranno riproposti i last minute per consentire a chiunque di vaccinarsi.

Sul fronte ricoveri, al "Santa Maria alle Scotte" ci sono sempre 3 pazienti in bolla Covid, nessuno in condizioni più gravi. Al "San Donato" di Arezzo i ricoverati sono 3 di cui 2 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i degenti restano 14.

Attualmente ci sono 208 senesi ancora positivi mentre aumentano le quarantena che balzano dalle 279 di ieri alle 346 di oggi. Ricordiamo che si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 80 (ieri erano 62) e di questi 30 risiedono nell'Aretino, 25 nel Senese, 21 nel Grossetano e 4 extra Asl.

In Toscana 470 nuovi contagiati. Per vedere il report regionale cliccate qui.