Covid, nuovi contagiati in 15 Comuni del Senese

Nel capoluogo il maggior numero di positivi, tanti anche in Valdelsa. Il virus dilaga tra i giovani

SIENA — Resta alto il contagio in provincia di Siena. Sono 40 i nuovi positivi, 4 in più rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato 1.212 persone (ieri 1.029) e in 23 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Rispetto ai 40 casi odierni in 12 hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni e 9 sono i minorenni.

Stabile il numero dei ricoverati a "Le Scotte". All'ospedale senese ci sono 35 pazienti (1 in più di ieri) e di questi 9 si trovano in "Terapia Intensiva", 23 nel setting di media intensità e 3 in degenza ordinaria. L'Azienda Ospedaliera Universitaria rende noto che rispetto a ieri ci sono stati 2 ingressi e 1 dimissione.

Per quanto riguarda l'Area Vasta, invece, all'ospedale aretino ci sono 18 pazienti (ieri 14) e tra questi 3 ricoverati in "Rianimazione" e 15 in degenza Covid.

Al "Misericordia" di Grosseto i pazienti sono 27 (ieri 29), compresi 5 casi in "Terapia Intensiva".

Attualmente sono 708 i senesi ancora contagiati, mentre passano da 1.612 a 1.557 le persone in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta i nuovi positivi sono 242 (ieri 169) e di questi 117 risiedono nell'Aretino, 40 nel Senese, 81 nel Grossetano e 4 extra Asl.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena: