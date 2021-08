Covid, frena il contagio in provincia di Siena

Nuovi casi in 9 Comuni del territorio. Riscontrati positivi di tutte le fasce d'età. Pochi tamponi fatti. Calano i ricoverati a "Le Scotte"

SIENA — Cala la curva del contagio in provincia di Siena. Sono 14 i positivi odierni, 23 in meno rispetto al giorno precedente. Il virus è stato riscontrato in 9 Comuni del territorio con il capoluogo che ha fatto registrare il maggior numero di positivi(6).

Tutte le fasce d'età interessate dal contagio.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha controllato solo 377 senesi (ieri 517) ed in 19 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Sul fronte dei ricoveri presso i reparti Covid del "San Donato" ci sono 9 pazienti (1 in più di ieri) e di questi 2 si trovano in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono sempre 17, compresi 2 contagiati in condizioni più gravi.

Al "Santa Maria alle Scotte" i ricoverati sono 13 (2 in meno rispetto al giorno precedente), con 2 degenti in "Terapia Intensiva".

Attualmente in tutta la provincia ci sono 567 positivi, mentre passano da 543 a 560 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 115 (ieri erano 114) e di questi 55 risiedono nell'Aretino, 14 nel Senese, 40 nel Grossetano e 6 extra Asl.

Aumentano le morti da Coronavirus in Toscana. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi in provincia di Siena.