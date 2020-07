Covid, dopo un nuovo caso 24 ore di calma

Open Arms, Renzi: «Bloccando i barconi non fermi l'immigrazione, aumenti i followers»

Tra ieri e oggi sono stati 11 i tamponi risultati positivi in Toscana. Nessun nuovo caso nel territorio senese e nessun decesso

SIENA — Il report giornaliero della Regione sulla diffusione del Covid relativo alle ultime 24 ore segnala tre nuovi casi in provincia di Lucca, sei in provincia di Firenze e due in provincia di Prato. 4 degli 11 casi odierni sarebbero riconducibili al cluster verificatosi nella zona del Mugello.

Nessun nuovo positivo in Provincia di Siena, dove dopo il nuovo caso segnalato ieri, l'Asl sud est non evidenzia tamponi risultati positivi tra quelli analizzati tra ieri e oggi.

Il totale delle persone che hanno contratto il virus nel territorio senese, quindi, resta fermo a 430. In Toscana sale invece a 10469, ma sono 389 le persone attualmente positive. I guariti crescono dello 0,02 per cento e raggiungono quota 8.946. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Attualmente, nel territorio dell'Asl sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, i positivi sono 35, di cui 30 in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore nelle tre province sono stati effettuati 366 tamponi.