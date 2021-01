Covid, escalation di casi il primo dell'anno

Sono 47 i positivi riscontrati in tutta la provincia di Siena. Tanti nel capoluogo e in Valdelsa. Poche le guarigioni

SIENA — Inizia male l'anno per quanto riguarda il numeri di contagiati. Oggi, infatti, sono 47 i positivi in provincia di Siena, ben 27 in più rispetto a ieri.

Il capoluogo è il più colpito dal virus con altri 20 casi. Tanti i malati anche in Valdelsa con Sovicille che fa registrare 8 positivi.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 538 tamponi. Pochi i guariti che oggi si attestano a 7 unità sull'intera provincia.

La situazione negli ospedali Covid vede un leggero aumento dei ricoverati. Sono 65 i pazienti al San Donato di Arezzo e di questi 14 si trovano in "Terapia Intensiva". Al Misericordia di Grosseto, invece, ci sono 34 degenti di cui 8 in "Rianimazione".

Attualmente ci sono 515 senesi ancora contagiati mentre i quarantenati arrivano a quota 1.594.

Sono 69 i nuovi casi in tutta l'Area Vasta e di questi 47 sono residenti in provincia di Siena, 20 in quella di Arezzo, 1 nel grossetano e 1 extra Asl.

Aumentano i decessi in Toscana. Clicca qui per l'andamento del contagio nel resto della regione.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena.