Il Covid frena nel senese, nessun nuovo caso

Nelle ultime 24 ore non sono stati individuati ulteriori casi di positività al Covid-19. Anche i decessi sono fermi in tutta la Toscana

SIENA — Non sono stati individuati nuovi casi di Covid-19 in provincia di Siena (ieri ce ne era stato uno in più e 61 in più erano stati quelli segnalati a livello regionale). Secondo il bollettino regionale sulla situazione dell'epidemia in Toscana, i casi totali di contagio nel senese sono 441. I decessi, fermi in tutta la regione, sono 33.

La Regione segnala che tutti i casi di oggi, 8 in tutta la Toscana, riguardano persone giovani, con età media di 27 anni.

Per quanto riguarda la situazione in Toscana, i casi complessivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono saliti a 10.652. I decessi sono fermi a 1.137 e i guariti sono 8.997.