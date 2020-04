Covid, in 24 ore un nuovo caso positivo nel senese

Sale a 423 il totale dei tamponi positivi riscontrati in tutto il territorio provinciale. Due le guarigioni in più rispetto a ieri

SIENA — L'epidemia di coronavirus nel senese conferma la frenata iniziata ormai da alcuni giorni seppure con un caso in più rispetto a ieri (quando il bollettino della Asl Toscana Sud Est non ne aveva registrati di nuovi). Il nuovo caso è stato registrato a Gaiole in Chianti. Il totale dei tamponi positivi riscontrati in provincia di Siena sale dunque a 423.

Buone notizie sul fronte dei guariti: sono due in più nel senese rispetto a ieri: una a Siena città e una a Torrita di Siena.

In tutto il territorio della Asl Sud Est, che comprende oltre a quella di Siena anche le province di Grosseto e Arezzo, sono stati 5 i nuovi casi di coronavirus: oltre a quello nel senese, 2 nel grossetano e 2 nell'aretino. Sono state invece 14 le guarigioni: in aggiunta alle 2 in provincia di Siena, 10 sono quelle che si contano ad Arezzo e 2 quelle che si contano a Grosseto.