Covid, altri 25 senesi contagiati

Dentro l'aeroporto di Kabul, la corsa contro il tempo per fuggire dai talebani

Il virus è stato riscontrato in 10 Comuni della provincia. I ventenni i più colpiti dalla malattia. Incremento del numero dei ricoveri negli ospedali

SIENA — Sono 25 i nuovi contagiati nel Senese, 5 in più del giorno precedente. Il virus è stato riscontrato in 10 Comuni della provincia con i numeri maggiori nel capoluogo, 5 nuovi casi, così come Monteroni d'Arbia.

Nelle ultime 24 ore la Asl ha effettuato 630 tamponi ed in 15 sono stati dichiarati definitivamente guariti.

Le fascia d'età più colpita è quella dei ventenni con 11 nuovi positivi.

Aumentano i ricoverati negli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 14 pazienti (3 in più di ieri) e di questi 11 si trovano nei reparti Covid e 3 in "Rianimazione".

Al "Misericordia" di Grosseto i malati sono 23 con 3 contagiati in "Terapia Intensiva".

A "Le Scotte" ci sono 19 degenti totali (1 in più del giorno precedente), di cui 3 in condizioni più gravi.

Attualmente in tutta la provincia ci sono 538 positivi mentre sono 407 le persone che si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nella Asl Toscana Sud Est i contagiati odierni sono 120 (ieri 75) e di questi 64 risiedono nell'Aretino, 25 nel Senese, 31 nel Grossetano.

In Toscana altri 654 positivi. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.

Ecco il dettaglio dei casi odierni in provincia di Siena.