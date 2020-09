Covid, quattro nuovi casi in ambito scolastico

Lo segnala l'azienda sanitaria: si tratterebbe di quattro giovani tra i 17 e i 18 anni, già in isolamento domiciliare

SIENA — In provincia di Siena, dove ieri l'Asl sud est aveva segnalato la presenza di otto nuovi casi di Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri quattro contagi, tutti in ambito scolastico. Secondo quanto comunica l'azienda sanitaria, si tratterebbe di giovani di 17 e 18 anni, già in isolamento domiciliare.

Nello stesso arco temporale, stando ai dati che emergono dal report regionale, in Toscana sarebbero emersi 110 nuovi casi, tra i quali rientrano anche quelli della provincia di Siena. Intanto, i casi complessivamente registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi raggiungono quota 14.465. Di questi, 606 riguardano la provincia di Siena.

Le persone attualmente positive in Toscana sono 3.327, in aumento del 2 per cento.108 sono ricoverate in ospedale nei reparti Covid.

Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana si sarebbe verificato un nuovo decesso collegabile al Covid: un uomo di 88 anni di Massa Carrara, la cui morte porta a 1.157 i decessi avvenuti nella nostra regione da inizio epidemia.