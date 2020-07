Covid, il senese continua a resistere al virus

Anche nelle ultime 24 ore la Asl non ha rilevato nuovi casi di positività al nuovo coronavirus in provincia di Siena. In Toscana un solo caso

SIENA — Tutto fermo per il diciannovesimo giorno in provincia di Siena dove la Asl Toscana Sud Est anche nelle ultime 24 ore non ha rilevato nuovi casi di positività al nuovo coronavirus. I dati, spiega la Asl, sono aggiornati alle 14 di oggi.

Da inizio epidemia ha contagiato 405 persone. Nella Asl Toscana sud est in totale ci sono 36 casi in carico, di cui 32 persone in isolamento domiciliare, 1 in ospedale, 2 ricoveri extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385.



Tra il 19 e il 20 luglio sono stati effettuati 195 tamponi.

In Toscana, nelle ultime 24 ore è stato individuato un solo caso, a Livorno, che porta il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 10.375.

La Toscana resta al decimo posto in Italia per numerosità di casi (278 per 100.000 abitanti). I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 8.921.